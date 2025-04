Continuano le tappe del percorso "Amaro teologico" dedicato ai giovani

Le prime due tappe del ciclo di Amari Teologici sono state raggiunte. E mercoledì 9 aprile un nuovo incontro a Olgiate Comasco.

"Amaro teologico"

"Con don Andrea Straffi abbiamo avuto un assaggio del celebre Cammino di Santiago che ci attente ad agosto, rimanendo comodamente seduti nel salone dell’Oratorio Che Non C’è - riassume una giovane della parrocchia olgiatese - Attraverso un percorso iconografico ben ponderato, ci siamo immedesimati nei pellegrini che compiono le rotte più importanti della Cristianità: Santiago, Roma e Gerusalemme. Senza alcuna fatica abbiamo sperimentato, quasi sulla nostra pelle, i sentimenti che li muovono e abbiamo individuato gli oggetti distintivi con cui vengono rappresentati nell’arte sacra".

"La nostra opera d'arte"

"Con ancora nel sangue la fibrillazione per il pellegrinaggio - continua la giovane - ci siamo accostati, grazie a don Dario Viganò, alla tematica dell’estetica come ideale e modello. In un viaggio, questa volta più temporale che spaziale, abbiamo visto cambiare la percezione del bello e la prospettiva pittorica nell’arte cristiana. A nostra volta ci siamo chiesti quale dovrebbe essere il centro della nostra “opera d’arte” e abbiamo intavolato un confronto su quello che pensiamo sia fondamentale per la Chiesa di oggi. La serata ci ha regalato tanti spunti di riflessione e il gusto, che talvolta dimentichiamo, di parlare con entusiasmo di Dio".

Le prossime date

Modificate le date dei prossimi incontri: i temi da trattare saranno “Via soprannaturale. Miracoli della fede” con don Ivan Salvadori mercoledì 9 aprile e da ultimo i “Passi del perdono. Giustizia riparativa” con don Claudio Burgio mercoledì 30 aprile.