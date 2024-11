Continuità assistenziale: attiva anche una sede a Fino Mornasco

Dal 16 novembre nel Distretto di Fino Mornasco-Lomazzo per il servizio di continuità assistenziale, sarà attiva anche una sede a Fino Mornasco, in via Trieste 5.

Continuità assistenziale anche a Fino

Il servizio si attiva, previa chiamata telefonica, componendo il numero unico nazionale 116 117 a cui risponde la centrale operativa regionale che inoltra le chiamate in base alla residenza dell’assistito o alla provenienza della chiamata. I medici della continuità assistenziale forniscono un servizio per le situazioni di malattia che non possono essere rinviate al proprio medico curante e offrono un consiglio telefonico se la problematica può essere risolvibile in questo modo, oppure invitano il paziente a raggiungere la sede della Continuità Assistenziale, più vicina alla sua residenza, per una valutazione ambulatoriale.

I medici, se lo ritengono necessario, possono effettuare una visita a domicilio, o attivare il servizio di emergenza urgenza.

Giorni e orari

La sede di Fino Mornasco sarà attiva il sabato, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8 alle ore 20. Negli altri orari (funziona il sabato e i festivi h. 24, dal lunedì al venerdì: dalle 20 alle 8, nelle giornate del 24 e 31 dicembre il servizio inizia alle 8), contattando sempre il numero 116 117, si sarà indirizzati nella sede più vicina.