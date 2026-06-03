Conto alla rovescia: tutto pronto per la Color Run

Inverigo si prepara alla Color Run: tutto pronto. Un pomeriggio di musica, energia e divertimento per tutte le famiglie.

Tutto pronto

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli: è tutto pronto per la Color Run. Un pomeriggio di musica, energia, divertimento e tantissimo colore insieme ai ragazzi della Consulta Giovani di Inverigo. L’evento è promosso dall’Amministrazione e in particolare dall’assessorato alle Politiche Giovanili, con appunto l’aiuto dei ragazzi della Consulta Giuvin. L’appuntamento è per sabato 6 giugno, con ritrovo alle 15.45 in via General Cantore, nei pressi del parco giochi via Fermi. La partenza della Color Run sarà alle 16.30. L’evento attraverserà le principali vie del paese e l’arrivo al Parco Crivelli è previsto per le 18.30.

Street food e dj set

La festa poi proseguirà con “Don’t stop the Giuvin”: dj set e street food con il gruppo commercianti di Inverigo. L’invito è quello di indossare una maglia bianca, al resto penseranno gli organizzatori. Con la partecipazione inoltre sarà possibile sostenere la Sos Lurago d’Erba: il ricavato infatti sarà devoluto al sodalizio.

“Sarà un appuntamento imperdibile. Ci saranno anche delle novità, che potremo svelare però solo poco prima della partenza – afferma l’assessore Marina Bernardi – Una manifestazione speciale per giovani e famiglie, con i commercianti che si sono messi a disposizione per lo street food. A loro vanno i nostri ringraziamenti, così come ai ragazzi della Consulta, che si stanno mettendo in gioco. Sarà un pomeriggio di effetti scenografici, con una bella collaborazione con le realtà del territorio”.

Iscrizioni entro giovedì 4 giugno attraverso la piattaforma Eventbrite fino ad esaurimento posti. Questo il link per iscriversi: https://www.eventbrite.com/e/color-run-inverigo-tickets-1989219692649?aff=oddtdtcreator.