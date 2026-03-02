Conto Termico 3.0: convegno promosso da Bcc, Ance e Promedil

Un convegno dedicato al Conto Termico 3.0 per approfondire le principali novità normative, le regole applicative e le opportunità per il territorio: lo promuovono ANCE Como, Promedil e BCC Brianza e Laghi e lo ospiterà la sede Bcc di Alzate (via IV Novembre 549) giovedì 5 marzo alle 17.

Iscrizione obbligatoria

L’appuntamento si rivolge a Pubbliche Amministrazioni, enti del Terzo Settore, imprese, privati e condomìni e mira a offrire un quadro chiaro e operativo sugli strumenti disponibili e sulle modalità di accedere agli incentivi.

Ad aprire i lavori saranno Giovanni Pontiggia, presidente Bcc, ed Eugenio Rizzuti, presidente ANCE Como. Durante l’incontro sarà analizzato il Conto Termico 3.0, a cura di Promedil srl, società di ingegneria ed ESCo di Ance Como e con gli interventi degli esperti Antonio Moglia e Andrea Sara Turbiglio. Saranno approfonditi gli aspetti generali della misura; gli interventi incentivabili; l’intensità dell’incentivo; le modalità di accesso e la cumulabilità con altri benefici come i bonus fiscali, oltre ai casi pratici di applicazione.

Sarà poi dedicato un momento di approfondimento alle opportunità per il territorio, con gli interventi di Alessandra Bianchi, presidente Promedil srl, e di Martino Patteri, responsabile Public Finance di Iccrea Banca.

Durante l’evento sarà poi presentata l’offerta integrata Ance Como – Promedil srl, con un focus sulle modalità di finanziamento degli interventi rivolti a Pubblica amministrazione, enti del Terzo settore, imprese e privati evidenziando il ruolo e il supporto della banca del territorio nell’accompagnare la realizzazione dei progetti. Infine il Question time, pensato per favorire un confronto diretto tra i relatori e i partecipanti.

La partecipazione al convegno è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria al link https://forms.gle/HmnPm1TwzZrKZsxq7.