Contrasto alle dipendenze e alla dispersione scolastica: a Cantù il progetto arriva nelle scuole

Si è conclusa la prima fase di sperimentazione del progetto di contrasto alle dipendenze e prevenzione, realizzato nell’ambito del Piano di Diritto allo Studio e co-finanziato dal Bando Restiamo Insieme di Regione Lombardia, che ha coinvolto 12 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Cantù.

L’iniziativa è stata avviata nel periodo estivo 2023 in collaborazione con le associazioni ludiche, artistiche e sportive del territorio, con l’intento di creare momenti educativi alternativi per gli adolescenti, per condividere passioni e prevenire fenomeni di dipendenza patologica.

"L'obiettivo è portare i ragazzi a riconoscere la dipendenza"

"Questo progetto si inscrive in una più ampia azione di contrasto al disagio giovanile e di prevenzione della dispersione scolastica, iniziata qualche anno fa anche con il supporto del consigliere Azzola Guicciardi. Un’azione promossa da questa Amministrazione attraverso convegni, incontri ed azioni pro-attive che vedono i giovani in prima linea. L’obiettivo che abbiamo perseguito sin da subito è stato quello di portare i ragazzi a riconoscere la “dipendenza” come un problema che deve essere affrontato e a sviluppare strumenti per affrontarla nel modo corretto. Proprio per questa ragione abbiamo coinvolto anche le famiglie e le scuole. Queste ultime, in particolare, hanno accolto positivamente il progetto e, in dialogo con le realtà sportive e artistiche del territorio che si sono rese disponibili a collaborare, hanno avviato un percorso educativo e culturale”, ha detto l’assessore alla Cultura, Istruzione e Servizi Sociali, Isabella Girgi.

Ora si prosegue

In fase di attivazione, quindi, la seconda parte della sperimentazione, che si svolgerà nell’anno scolastico 2023/2024 e sarà rivolta, ancora una volta, agli studenti individuati dai Consigli di classe degli Istituti Comprensivi, in collaborazione con i seguenti soggetti attuatori tra la diverse realtà che gestiscono attività artistiche e sportive sul territorio canturino:

Teatro San Teodoro – gestito dalla Soc. Coop. Soc. Onlus Mondovisione

Associazione Nuova Scuola di Musica

Cooperativa Sociale Colisseum Dimensione Movimento

Asd Centro Studi Danza

Asd Cantù San Paolo (atletica e calcio)

Dams Asd Cantù

Asd Basket Team Femminile 1992 (basket ed atletica femminile) •Asd Gruppo Pattinatori mobili

Asd GSO Castello Città di Cantù

Acli Cantù Asnago

Asd Club Arti Orientali

San Michele (Calcio, Basket, pallavolo)

“Ora, conclusa la prima fase, siamo pronti per avviare la seconda, confermando la collaborazione con gli Istituti Comprensivi e con le diverse realtà che hanno preso parte all’iniziativa, con la possibilità di accogliere anche eventuali candidature da nuove realtà attive in ambito artistico e sportivo. La volontà è quella di proseguire in questa importante azione, cercando di offrire momenti educativi e ricreativi positivi per tutti i giovani” conclude Girgi.

Le associazioni territoriali, attive nel campo di benessere dei minori, che volessero collaborare al progetto di contrasto alle dipendenze e prevenzione possono contattare l’Ufficio Istruzione del Comune di Cantù al numero 031 717405 oppure scrivendo a istruzione@comune.cantu.co.it.