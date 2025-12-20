Contributi scolastici contro il carovita, aumento medio di 50 euro per le famiglie

Contributi scolastici in aumento per contrastare il carovita.

Nuovi contributi

Il sindaco di Fabio Chindamo, insieme alla Giunta, ha deciso di alzare l’asticella in merito a una misura di lungo corso per il Comune di Bulgarograsso. Da un ventennio, infatti, ogni anno, il Comune elargisce cospicui contributi alle famiglie con figli che frequentano la scuola dell’obbligo e anche gli ultimi tre anni delle superiori. Se negli ultimi quattro anni, però, gli importi erano stati congelati – 480 euro fino a 25.000 di Isee, 400 euro da 25001 a 35.000 e 250 euro con Isee sopra i 35.000 per quanto riguarda la scuola dell’obbligo – ora le cose sono cambiate.

Una scelta portata avanti con coraggio che, per quanto concerne proprio la scuola dell’obbligo, vedrà il comune elargire (seguendo le fasce di reddito precedenti) 500, 450 e 300 euro.

“Andiamo incontro alle famiglie”

“Era venuto il momento di intervenire, andando a toccare questa tipologia di contributi – interviene il primo cittadino – Abbiamo stanziato circa 80.000 euro per far fronte a tutte le potenziali richieste. Un dato calcolato sulla scorta degli accessi passati”. E su questo aspetto, Chindamo non manca di fare un appunto. “Abbiamo notato come solo il 70% degli aventi diritto, alla fine, sfrutta il contributo. E’ un peccato perché abbiamo semplificato al massimo la procedura. In ogni caso, crediamo che con un aumento medio di 50 euro si potrà sostenere le famiglie ad affrontare il carovita”.

Come ottenere il contributo

Per accedere, basterà compilare il modulo sul sito comunale (a partire da gennaio), inserendo i dati anagrafici, l’Isee e l’Iban. “Il bonifico avverrà, invece, nel mese di aprile – conclude il primo cittadino – Come di consueto, potranno beneficiarne anche chi frequenta il terzo, quarto e quinto anno delle superiori. In questo caso i contributi, seguendo i medesimi criteri Isee, saranno di 230, 200 e 180 euro”.