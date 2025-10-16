Contro i furti aumenta la vigilanza sul territorio di Bulgarograsso.

Sicurezza contro i furti

“Abbiamo potenziato i servizi di vigilanza sul territorio di Bulgaro da parte dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Appiano Gentile – spiega il vicesindaco Pierino Clerici – Già da alcuni anni c’è una convenzione tra il comune di Bulgarograsso e l’associazione. Abbiamo deciso di concordare con i volontari una maggiore presenza sul territorio soprattutto nelle fascia serale che va dalle 18 alle 21 perché è il momento che si registra il maggior numero di episodi di furti o tentati furti nelle abitazioni”. Il servizio è partito il 15 ottobre e proseguirà nei mesi autunnali e invernali.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare l’associazione e tutti i volontari che ne fanno parte per la disponibilità”.