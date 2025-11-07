Contro il melanoma, scatta la prevenzione

Il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Como rinnova la campagna di sensibilizzazione in collaborazione con il Centro Medico Cantù.

L’iniziativa

Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, il sodalizio ha rinnovato anche quest’anno il proprio impegno a favore della salute e del benessere, promuovendo una nuova iniziativa dedicata alla prevenzione dei tumori della pelle, con particolare attenzione al melanoma. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Centro Medico Cantù (CMC), si è svolto nella mattinata di ieri, venerdì 7 novembre, nella sede in piazza Marconi, e ha previsto una giornata di screening gratuito dei nei. Le visite sono state condotte dal dottor Dorian Pessina, specialista dermatologo, con l’ausilio del Fotofinder, uno strumento di ultima generazione che consente un’analisi ad alta precisione delle lesioni cutanee.

La prevenzione

«Promuovere la cultura della prevenzione significa investire nel futuro – sottolinea Cosimina Pugliese, presidente del Movimento Donne Impresa – Con iniziative come questa vogliamo ricordare che la salute è un valore da tutelare ogni giorno e che la consapevolezza può fare la differenza. Il Movimento Donne Impresa è da sempre impegnato nel promuovere azioni di sensibilizzazione che mettano al centro le donne, la loro forza e la loro capacità di essere esempio di responsabilità e attenzione verso gli altri». L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Movimento Donne Impresa per la valorizzazione del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro, promuovendo consapevolezza, partecipazione e attenzione verso il benessere collettivo».