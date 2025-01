Contro lo spaccio, controlli nelle aree boschive

Attuati anche controlli su strada e ispezionati locali pubblici nelle zone intorno a Erba

Rintracciati due marocchini irregolari

La Polizia di Stato di Como ha attuato ieri, mercoledì 29 gennaio, servizi di controllo del territorio. In mattinata sono stati organizzati controlli nelle zone boschive nei dintorni di Fino Mornasco e Cadorago per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Squadra Mobile, coadiuvati dalle unità cinofile della Guardia di Finanza prima, e dalla Polizia locale dei due paesi poi per lo smantellamento dei bivacchi, hanno rintracciato due marocchini di 21 e 25 anni, irregolari sul territorio ed entrambi con precedenti di polizia. Portati in Questura e affidati agli esperti dell’ufficio immigrazione, i due sono stati espulsi.

Controllati anche locali pubblici a Como

Nella serata di ieri, le forze si sono suddivise tra la città e la provincia, mentre gli equipaggi delle volanti si sono concentrate a ispezionare alcuni locali pubblici delle zone di via Anzani, via Marchesi, piazza 24 maggio e via Vela. L'esito ha consentito l’identificazione di una cittadina rumena di 52 anni, con precedenti di polizia e più volte segnalata per aver arrecato disturbo in quanto ubriaca, alla quale è stato notificato un Dacur della durata di 1 anno che le vieta di frequentare la zona di via Anzani e strade limitrofe.

Contemporaneamente altre volanti sono state dislocate in provincia per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione.

A Erba pattugliamenti e ispezioni

Controllate a tappeto anche le zone limitrofe al comune di Erba, dove le pattuglie della Questura di Como, con la collaborazione dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano, hanno approntato posti di controllo su strada e ispezionato vari locali pubblici.

Oltre 120 identificazioni e dieci locali pubblici ispezionati

L’esito dei massicci controlli ha prodotto più di 120 identificazioni tra cui ventuno con precedenti penali o di polizia, dieci sono stati i locali pubblici ispezionati, tra bar e sale vlt e circa trenta i veicoli fermati nel corso dei posti di controllo su strada.

Proseguiranno incessanti anche nelle prossime settimane i controlli e i servizi straordinari della Polizia di Stato, per riuscire a garantire legalità e sicurezza.