Controlli anticriminalità in centro: identificate 60 persone

prosegue l'attività della polizia di stato

L'intervento in tutta la provincia, mirati al contrasto della criminalità e a garantire la sicurezza

Controlli anticriminalità a Cantù: identificate 60 persone di cui 13 con precedenti di polizia.

Controlli del territorio in centro e nei locali

La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, lunedì 18 agosto, ha effettuato controlli del territorio in tutta la provincia, mirati al contrasto della criminalità e a garantire la sicurezza.

Gli specialisti della Divisione Anticrimine, le pattuglie della Questura di Como e due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno operato nella zona del Comune di Cantù effettuando identificazioni nell’area davanti alla stazione ferroviaria, con posti di controllo nelle vie limitrofe al centro cittadino e controlli avventori in tre esercizi pubblici tra piazza Garibaldi e via Vergani e una sala giochi in via Milano. Il servizio di controllo del territorio ha portato all’identificazione di 60 persone, di cui 13 risultate gravate da precedenti di polizia, e 20 veicoli controllati. Proseguiranno senza sosta le attività di prevenzione e i servizi di controllo di Polizia in città e in provincia disposte dal Questore Marco Calì.