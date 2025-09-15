Controlli dei Carabinieri in elicottero

Controlli dei Carabinieri sul territorio e nelle aree boschive di Erba e dell’erbese: sono stati intensificati nella mattinata di oggi, lunedì 15 settembre.

Intensificati i controlli antidroga

Nella mattinata di oggi un elicottero dei Carabinieri ha sorvolato la città e le zone limitrofe: un intervento che prosegue i controlli legati alla criminalità e allo spaccio di droga, intensificati in queste ore da parte della Compagnia di Como. In particolare, i controlli hanno riguardato i centri urbani e le aree boschive di Erba e delle zone limitrofe: sono stati avviati già ieri, domenica, nei boschi con l’ausilio dei reparti specializzati e dei Cacciatori Sardegna. Si tratta di controlli inclusi in un piano provinciale mirato a contrastare i fenomeni di spaccio di droga e di microcriminalità. A oggi, dai controlli non sarebbero emerse anomalie particolari, ma le attività proseguiranno anche nelle prossime ore.