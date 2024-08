Controlli dei carabinieri sul territorio: i risultati

Anche quest’anno la Compagnia Carabinieri di Cantù si è impegnata ad affrontare il delicato periodo di agosto. Dal 1° del mese al 20, sono state impiegate nell’arco delle 24 ore ben 417 pattuglie. Nel medesimo periodo la Centrale Operativa ha gestito 510 richieste d’intervento di cui 63 di assistenza in incidenti stradali oltre che numerosi dissidi privati. L’impegno profuso ha registrato un calo notevole dei reati. Ciò nonostante non sono mancante azioni di repressione da parte di tutte le articolazioni della Compagnia.

Lotta allo spaccio

Continua incessante l’azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle aree boschive con l’impiego degli Squadroni Cacciatori in supporto all’Arma territoriale. In particolare, i servizi sono stati concentrati nella zona di Senna – Navedano per la quale erano giunte diverse segnalazioni. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 agosto, i militari della Stazione Carabinieri di Cantù con i Cacciatori “Sardegna” nei boschi di Navedano hanno sorpreso un 24enne marocchino impegnato nell’illecita attività motivo per il quale è stato denunciato all’A.G. di Como. Risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato diffidato alla presentazione presso la Questura Lariana. Nell’occasione, è stato smantellato un bivacco utilizzato come base operativa dagli spacciatori.

L'intervento a Rovellasca

Sempre nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Turate, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione di Rovellasca ove un 24enne italiano, dopo avere aggredito i familiari con la pretesa di ricevere del denaro, aveva strappato una collana d’oro al padre. Intercettato dai Carabinieri prima che si allontanasse dall’abitazione, è stato tratto in arresto per rapina.

Gli altri interventi

Ancora ieri, sempre i Carabinieri di Turate hanno dato esecuzione ad un provvedimento di ammonimento del Questore di Como nei confronti di un 27enne italiano di Garbagnate Milanese per un episodio di violenza domestica accertato dai militari lo scorso 5 agosto in danno di una 28enne rumena di Rovello Porro. Infine, lo scorso 20 agosto, i Carabinieri di Cermenate hanno tratto in arresto un italiano di 35 anni di Bregnano colpito da un ordine di carcerazione emesso in relazione a una rapina commessa il 22 gennaio a Lomazzo. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato tradotto in carcere