Controlli nei cantieri edili: sospesa una attività

Proseguono i controlli nei cantieri edili della provincia da parte dei Carabinieri che hanno sospeso un’attività e denunciato due persone per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro

I controlli

Nei giorni scorsi i Carabinieri delle Stazioni di Bellagio e Pognana Lario, congiuntamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como, hanno effettuato un controllo ispettivo presso un cantiere edile privato del territorio.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di verifiche avviato nel settembre 2025 e tuttora in corso, che ha già interessato numerosi cantieri dell’intera provincia di Como. Si tratta di un’attività sistematica finalizzata a garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori.

Nel corso del controllo ispettivo, che ha riguardato due aziende e ha consentito il controllo di nove lavoratori, è stato contestato ai due titolari delle imprese il reato di omessa elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), documento obbligatorio che deve essere predisposto dall’impresa esecutrice prima dell’avvio dei lavori e che contiene l’analisi dei rischi presenti nel cantiere e le misure di prevenzione e protezione da adottare a tutela dei lavoratori.

La violazione accertata ha comportato l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività di cantiere.

Sono state inoltre contestate ammende per un importo complessivo di circa 28.000 euro, oltre a ulteriori sanzioni di natura tecnico-amministrativa per circa 6.000 euro.