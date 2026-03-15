Controlli straordinari dei Carabinieri sul territorio

Nei giorni scorsi è stata dispiegata un’importante operazione di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Stazione ed Aliquota Radiomobile di Cantù, affiancati dai militari della Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”.

Un servizio mirato

Un servizio mirato, ad alto impatto operativo, che ha massicciamente interessato tutte le aree di aggregazione “c.d. movida” e anche zone periferiche. La Squadra di Intervento Operativo rappresenta una componente altamente specializzata dell’Arma dei Carabinieri, composta da militari appositamente addestrati ed equipaggiati per intervenire a supporto dei reparti dell’Organizzazione territoriale, come le Stazioni Carabinieri, con l’obiettivo di rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto ai reati attraverso un potenziamento visibile e capillare dei servizi di pattugliamento. Nel corso dell’attività, le pattuglie hanno presidiato sia le aree centrali sia quelle periferiche del territorio comunale, con particolare attenzione ai quartieri a prevalente vocazione residenziale o maggiormente frequentati, come la centralissima piazza Garibaldi e vie limitrofe.

Il contrasto ai reati predatori

L’operazione è stata pianificata per prevenire i cosiddetti reati predatori – come furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni – e per contrastare eventuali fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il servizio sono stati predisposti numerosi posti di controllo composti da più pattuglie, con verifiche mirate nei punti di maggiore frequentazione e nelle zone più isolate del territorio. Diverse autovetture sono state fermate e sottoposte a controlli, nell’ambito di un’attività finalizzata a garantire sicurezza, deterrenza e presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio. L’operazione si inserisce nel più ampio quadro di intensificazione dei servizi di prevenzione e pronto intervento disposto dalla Compagnia Carabinieri di Cantù. I controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni nel territorio canturino e comuni vicini, sempre con il supporto della Squadra di Intervento Operativo, a conferma dell’attenzione costante dell’Arma nei confronti della sicurezza delle comunità locali.