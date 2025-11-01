Controlli straordinari in città nella notte

Controlli straordinari a Cantù nella notte appena trascorsa.

I servizi

Nella serata di ieri, 31 ottobre, nell’ambito dei servizi straordinari predisposti per la prevenzione e il contrasto dei reati e di altri illeciti, i Carabinieri della Compagnia di Cantù, coordinati dal Maggiore Christian Tapparo, unitamente a Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, hanno svolto attività di pattugliamento e controllo del territorio nell’area canturina, anche con la presenza di agenti della Polizia Locale di Cantù che hanno operato con una propria unità cinofila.

Lotta alla criminalità

L’attività, protrattasi per tutta la notte, consistente in più posti di controllo e il presidio di aree di aggregazione nonché l’ispezione di luoghi di ritrovo, è stata finalizzata alla prevenzione e repressione di reati predatori, al contrasto dell’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, alla regolarità delle attività degli esercizi pubblici e alla prevenzione di comportamenti illeciti riconducibili a gruppi giovanili. Nel corso dei controlli sono stati identificate:130 persone e controllate 58 autovetture, con pre-test alcolemici eseguiti su numerosi automobilisti; inoltre sono stati effettuati mirati servizi nei pressi di esercizi pubblici, ispezionando in particolare bar e pub e rilevando alcune irregolarità nell’ambito della normativa sulla sicurezza dei lavoratori.

Piano di intensificazione

L’attività rientra nel più ampio piano di intensificazione dei controlli disposti in occasione del fine settimana e delle festività, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità sul territorio. I servizi straordinari di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire comportamenti illeciti e garantire un sereno svolgimento della vita cittadina.