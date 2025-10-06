Contrasto alla criminalità: servizi straordinari di controllo del territorio.

Identificate 115 persone e 40 auto

E’ stato effettuato sabato dalla Polizia di Stato di Como, nel comune di Canzo, al fine di mantenere elevato il livello di efficacia nell’azione di contrasto ai fenomeni di criminalità comune di particolare allarme sociale, a beneficio del senso di sicurezza percepita della cittadinanza.

I poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, le pattuglie della Questura di Como e due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano hanno collocato posti di controllo su strada nelle aree più sensibili del territorio, controllati anche cinque esercizi commerciali, ispezioni dalle quali non sono state riscontrate violazioni.

Il mirato servizio di controllo del territorio ha permesso di identificare 115 persone, di cui 23 risultate gravate da precedenti di polizia e circa 40 veicoli.

La presenza delle Forze di Polizia, alla luce di quanto determinato in sede di riunioni tecniche di coordinamento precedentemente tenutesi in Prefettura a Como, dalle disposizioni tecniche veicolate dal Prefetto Corrado Conforto Galli e da quelle operative, poi impartite dal Questore di Como Marco Calì, è stata garantita sicurezza e legalità sul territorio.