Controllo del vicinato: incontro per presentare il servizio, che prende il via anche a Monguzzo. L'appuntamento è per venerdì sera in sala consiliare alle 20.30.

Anche Monguzzo aderisce al progetto nazionale

All'incontro presenzieranno gli amministratori monguzzesi con il sindaco Marco Sangiorgio, i referenti provinciali dell'associazione Controllo del vicinato, sindaci e amministratori dei Comuni limitrofi già aderenti al progetto - tra i più recenti, quello di Anzano del Parco - e il Maresciallo Gianfranco Mastroianni, comandante della Stazione Carabinieri di Lurago d'Erba e il vicecommissario di Polizia locale Oscar Montanino.

L'incontro è una importante occasione per iresidenti di conoscere e comprendere il funzionamento di un sistema semplice, ma efficace per migliorare la sicurezza della comunità, con la collaborazione delle Forze dell’Ordine. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.