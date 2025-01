Controllo del vicinato: presentato il progetto

Controllo del vicinato: successo per l'incontro di presentazione ad Anzano, organizzato per venerdì 17 gennaio 2024 al centro polifunzionale.

Controllo del vicinato al via ad Anzano

L’intenzione di attivare l’iniziativa in paese era stata annunciata nelle scorse settimane dall’Amministrazione, che si era posta l’obbiettivo in campagna elettorale. Lo strumento di prevenzione della criminalità presuppone la partecipazione attiva dei cittadini e la loro collaborazione con le Forze di polizia statali e locali. Ma senza fai da te: solo con la rete tra residenti per effettuare segnalazioni circostanziate su movimenti sospetti o soggetti potenzialmente in intento di atti illeciti. Saranno poi posizionati gli appositi cartelli nelle zone in cui partirà il servizio.

All'incontro di venerdì erano presenti oltre cinquanta persone che hanno ascoltato la presentazione a cura dei referenti del progetto: Maririta Berti e Danilo Cazzaniga. Presenti anche gli amministratori e il sindaco Rinaldo Meroni con il suo vice Lorenzo Salzano, il comandante della Polizia locale Mirco Briganti, i Carabinieri della Stazione di Lurago d'Erba e rappresentanti delle Amministrazioni comunali dei paesi limitrofi.

"C'è stato molto interesse da parte di tutti, anche per la distribuzione del materiale informativo e i moduli di adesione - afferma il vicesindaco Salzano - Già da lunedì saranno pubblicati sul sito e sul canale WhatsApp per permettere la massima diffusione. In questa prima fase raccoglieremo le adesioni e le localizzeremo al fine di creare i successivi gruppi whatsapp specifici per altrettante zone del paese".