Convocato il Consiglio comunale a Palazzo Volta

Nuova seduta del Consiglio comunale a Olgiate Comasco.
La convocazione
Il Consiglio è convocato per la serata di venerdì 28 novembre, con inizio alle 20.45. L’assemblea cittadina si riunirà nella Sala consiliare di Palazzo Volta.
L’ordine del giorno
La scaletta degli argomenti in discussione è ampia. Tra i vari punti all’ordine del giorno, l’approvazione del Piano del programma dei servizi socio-assistenziali per il triennio 2026/2028. Poi, variazioni al bilancio di previsione e approvazione delle aliquote Imu. Prevista anche l’approvazione del documento unico di programmazione.
Imu senza variazioni
Come precisa Luca Cerchiari, l’assessore con delega al Bilancio. le aliquote Imu non subiranno variazioni: né al rialzo, né al ribasso. Tutto questo, sempre con attenzione alla gestione delle risorse economiche e al recupero delle somme non corrisposte.