"Coop Como Consumo": la spesa solidale a sostegno di "Agorà 97"

Continua la collaborazione tra "Agorà 97" e "Coop Como Consumo": venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre ogni cittadino, effettuando una spesa nei negozi Coop di Valmorea e Uggiate con Ronago, sosterrà le attività di assistenza e cura, riabilitazione ed inclusione degli ospiti delle cinque comunità residenziali di "Agorà 97" presenti nel territorio comasco. Parte del ricavato - il 10% - verrà devoluto alla cooperativa e consentirà la realizzazione di nuovi progetti. Un gesto quotidiano e semplice, quello di fare la spesa, che in queste giornate assumerà il significato di solidarietà, partecipazione e responsabilità sociale a favore dei più “fragili”.

Quattro anni di impegno

Per il quarto anno consecutivo Coop Como Consumo ha deciso di riproporre l’iniziativa della “spesa solidale” a favore di Agorà 97 visto il successo dei precedenti eventi, sempre più certa del ruolo primario che gioca la comunità territoriale. Permettere che un’azione che ogni cittadino compie nella sua quotidianità, come quella di fare la spesa al supermercato, si possa trasformare in un momento di solidarietà vuol dire rafforzare l’importante messaggio di valenza sociale e comunitaria che racchiude.

Come essere parte di questa iniziativa? Basterà recarsi presso le sedi Coop di Valmorea e Uggiate co Ronago nelle giornate di venerdì 25, sabato 26, domenica 27 ottobre (solo Uggiate con Ronago), effettuare la propria spesa e diventare protagonisti di un gesto di speranza a favore di "Agorà 97". Insieme facciamo la differenza…è tempo di spesa solidale.

"Grazie a tutti"

“E’ con un grande senso di gratitudine che riproponiamo anche per il 2024 l’importante collaborazione con Coop Como Consumo - dichiara Sergio Besseghini, presidente di "Agorà 97" –;l’iniziativa della “spesa solidale” è sinonimo non solo di “solidarietà” ma anche di “inclusione”, di “partecipazione”, di “promozione del bene comune”, valori messi in campo con l’obiettivo di poter essere di supporto a coloro che sono più vulnerabili e per noi “speciali” nella nostra Società. Ai dirigenti, a tutti i soci e tutti i clienti Coop va il nostro grazie in anticipo.”

A queste parole si aggiunge il pensiero di Paolo Bernasconi, presidente di Coop Consumo Como: “Aiutare le associazioni rientra nella responsabilità sociale di un’azienda cooperativa come la nostra, aiutare "Agorà 97" lo consideriamo un privilegio e lo facciamo per il quarto anno consecutivo. L’iniziativa della “spesa solidale” è per Coop Como Consumo un rilevante momento di crescita per il territorio che porta ad un aiuto concreto a favore di interventi ben definiti e mirati come lo sono le progettualità di "Agorà 97": sono certo che anche quest’anno i nostri soci saranno partecipi, perché hanno sempre dimostrato di essere sensibili e vicini ai momenti di solidarietà”.