Cooper, cane pastore e volontario piedibus: tutti i giorni accompagna i bimbi a scuola

Tutti i giorni, pettorina gialla. Fare scodinzolante e sguardo attento. Perché, a volte, può capitare che anche i volontari abbiano una coda. E lo sanno bene i bambini del piedibus di Lurate Caccivio, per l’esattezza quelli della coincidenza via Volta-scuola "Munari". Ad attenderli quotidianamente, in zona scuola dell’infanzia, infatti, c’è Cooper. Quattro mesi di pelo, simpatia, concentrato energetico. Quattro mesi di un pastore australiano, che ha fatto degli alunni il suo "gregge" personale.

Incontro nato per caso sulla linea del piedibus

Incontro nato per caso, amicizia vera. Il cucciolo, insieme alla sua proprietaria Camilla Addezio, 28 anni, attende i bambini e poi, con spirito tra il protettivo (innato in una razza come la sua) e il giocoso, li scorta fino all’ingresso della primaria di via Bulgaro. Si siede sui gradini di ingresso e attende che tutti siano entrati per seguire le lezioni. Dopodiché, attende ancora. Forse dispiaciuto di non potere rimanere ancora un po’ con il suo "gregge". "Abito da poco in via San Carlo - racconta Camilla - Di solito esco di casa nell’ora in cui gli alunni passano per andare a scuola: verso le 8.10. Cooper impazzisce per i piccoli e quando ha visto questo “mucchio” di bambini con la pettorina gialla è impazzito. Si è avvicinato e hanno fatto subito amicizia. Inizialmente li accompagnavamo solo per un pezzettino di strada". Da gennaio a oggi, però, le cose sono cambiate e Cooper è arrivato fin sulla soglia dell’edificio scolastico. "E’ nata una bella amicizia: gli alunni gli hanno regalato anche la pettorina gialla da volontario".

"Amore a prima vista"

A metterci lo zampino l’assessore all’Istruzione e Cultura Elena Canil, nonché volontaria su quella linea del piedibus. "Abbiamo incontrato Cooper per caso ed è stato amore a prima vista - interviene Canil - Si è creato subito un forte legame. E poi si parla spesso di pet teraphy: ecco, sicuramente Cooper fa anche questo. I bimbi sono ancora più contenti, lo accarezzano, ci giocano insieme mentre vanno a scuola. Vista l’amicizia e il suo “servizio”, regalargli la pettorina gialla era il minimo. Abbiamo poi anche un nostro volontario, Milko, che accompagna i bambini insieme alla sua cagnolina Maila: è sorda, gli alunni la adorano e fanno a gara per portarla ai guinzaglio. Milko e Maila fanno servizio sulla linea che porta alla “Rodari”". Entusiasta anche il sindaco Serena Arrighi che, quando presente, non manca mai di abbracciare Cooper: "E’ bellissimo vederlo con i bimbi mentre li accompagna a scuola e fa tenerezza vederlo sui gradini della primaria, sempre un po’ dispiaciuto, quando tutti sono entrati".