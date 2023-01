Coppa Italia al Villa Guardia, primo titolo per le ragazze del calcio a 5

Squadra neonata, subito titolata. Coppa Italia in bacheca. Festa grande per le ragazze del Gs Villa Guardia, che militano nel campionato regionale di serie C, calcio a 5 femminile: la squadra allenata da Mirko Giammillari e Marco Di Gaetano, dirigente accompagnatore Guido Pradin, esulta per la conquista della Coppa Italia.

Coppa Italia al Villa Guardia, primo titolo per le ragazze

Domenica 15 gennaio, sul campo neutro di Cesana Brianza, emozionante vittoria (4-3) sulle rivali lariane della Cometa nella finale della fase regionale. Finale esaltante. Trofeo alzato con merito, al termine di un match iniziato in salita. Sotto di una rete in avvio, poi due rigori trasformati da Zanini hanno dato il vantaggio al Gs Villa Guardia. Le toste avversarie, però, hanno raggiunto il pareggio, ma un eurogol di Arighi ha riportato avanti Villa Guardia. Infine l’allungo con la quarta marcatura siglata, in contropiede, da Del Vecchio. Punteggio chiuso, su rigore, dalla Cometa per il 4-3 finale che ha assegnato la Coppa Italia al Gs Villa Guardia.

