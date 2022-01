Coronavirus in Lombardia: 1.461 casi nel Comasco, calano i ricoveri

I dati di oggi: - i tamponi effettuati: 253.197, totale complessivo: 29.551.187 - i nuovi casi positivi: 28.372 - in terapia intensiva: 264 (-1) - i ricoverati non in terapia intensiva: 3.411 (-5) - i decessi, totale complessivo: 36.684 (+70) I nuovi casi per provincia: Milano: 7.832 di cui 3.028 a Milano città; Bergamo: 2.686; Brescia: 4.714; Como: 1.461; Cremona: 1.103; Lecco: 880; Lodi: 512; Mantova: 1.635; Monza e Brianza: 2.589; Pavia: 1.701; Sondrio: 426; Varese: 2.041.