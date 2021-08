Coronavirus in Lombardia: 333 casi, 12 nel Comasco

Coronavirus in Lombardia: l'aggiornamento a domenica 15 agosto 2021 sull'andamento del contagio da Covid-19.

Coronavirus in Lombardia: il bollettino odierno

I tamponi effettuati: 9.766, totale complessivo: 13.026.827

I nuovi casi positivi: 333

I guariti/dimessi totale complessivo: 814.814 (+321)

In terapia intensiva: 42 (+6)

I ricoverati non in terapia intensiva: 308 (-9)

In isolamento domiciliare: 12.881 (+14)

I decessi, totale complessivo: 33.857 (+1)

I numeri per provincia

Milano: 92;

Bergamo: 28;

Brescia: 49;

Como: 12;

Cremona: 24;

Lecco: 3;

Lodi: 13;

Mantova: 15;

Monza e Brianza: 14;

Pavia: 11;

Sondrio: 0;

Varese: 63.