Coronavirus in Lombardia: 8.860 positivi, 464 nel Comasco

Coronavirus in Lombardia: i dati di oggi, martedì 2 agosto 2022.

Coronavirus in Lombardia: il bollettino

- i tamponi effettuati: 51.207, totale complessivo: 40.146.163

- i nuovi casi positivi: 8.860

- in terapia intensiva: 50 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.375 (-24)

- i decessi, totale complessivo: 41.613 (+29)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.440 di cui 796 a Milano città;

Bergamo: 970;

Brescia: 1.147;

Como: 464;

Cremona: 398;

Lecco: 263;

Lodi: 274;

Mantova: 604;

Monza e Brianza: 671;

Pavia: 578;

Sondrio: 142;

Varese: 735.