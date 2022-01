Coronavirus in Lombardia: 865 nuovi positivi nel Comasco

il bollettino

L'aggiornamento odierno sul contagio.

Coronavirus in Lombardia: l'aggiornamento sull'andamento del contagio a lunedì 3 gennaio 2022.

Coronavirus in Lombardia: i dati

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 67.449, totale complessivo: 25.250.696

- i nuovi casi positivi: 13.421

- in terapia intensiva: 219 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.147 (+95)

- i decessi, totale complessivo: 35.159 (+19)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.475 di cui 1.794 a Milano città;

Bergamo: 1.175;

Brescia: 1.585;

Como: 865;

Cremona: 302;

Lecco: 314;

Lodi: 371;

Mantova: 304;

Monza e Brianza: 1.376;

Pavia: 638;

Sondrio: 114;

Varese: 1.285