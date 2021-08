Corpi estranei nella farina, ecco i lotti di cracker ritirati

Un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari per rischio fisico è stato diffuso in queste ore da parte dei supermercati Bennet che hanno pubblicato gli avvisi di richiamo precauzionale di alcuni lotti di crackers Bennet e ViviSì per “possibile presenza di corpo estraneo in un ingrediente (farina)”.

I lotti ritirati

I prodotti interessati sono:

Crackers salati Bennet, in confezione da 500 grammi, con i numeri di lotto 6031 e il Tmc 22/07/2022, e lotto 6091 e il Tmc 28/07/2022.

Crackers non salati in superficie Bennet, in confezione da 500 grammi, con il numero di lotto 6031 e il Tmc 22/07/2022.

Crackers integrali ViviSì, in confezione da 400 grammi, con il numero di lotto 1207 e il Tmc 26/05/2022.

I crackers richiamati sono stati prodotti per Bennet Spa da Quality Food a Martignacco, in provincia di Udine, nello stabilimento di via Spilimbergo 221. Come sempre a scopo precauzionale, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione segnalati e restituirli al punto vendita Bennet d’acquisto.