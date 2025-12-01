Corpo Musicale Giuseppe Verdi: al via i festeggiamenti per il 130°

Sabato 29 novembre sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti per i 130 anni del Corpo musicale finese Giuseppe Verdi di Fino Mornasco. La banda, fondata nel lontano 1896, compirà 130 anni nel 2026 e li celebrerà con una serie di iniziative.

La cena e il nuovo logo

Sabato sera sono state centinaia le persone che hanno preso parte alla cena che inaugurava l’inizio delle celebrazioni. La cena è stata l’occasione per presentare il nuovo logo. Così il presidente Mino De Grandis:

“E’ una gioia essere qui in questo momento e iniziare a celebrare i 130 anni della banda di Fino Mornasco, la “Banda de Fin”. Ho anche il grande orgoglio di poter presentare anche il nostro nuovo logo, creato appositamente per la ricorrenza da Cecilia Giovanelli. Nel 2026 inoltre avremo una serie di iniziative che porteranno novità e musica sul territorio”.

I complimenti dell’Amministrazione

Per l’Amministrazione comunale di Fino Mornascop è intervenuto Niccolò Introzzi, assessore allo Sport, volontariato, associazionismo e grandi eventi:

“Siete una delle poche associazioni in crescita e questo non è scontato. Siete una realtà che si è saputa rinnovare nel tempo e avete un’importanza sociale per tanti ragazzi che si avvicinano al mondo della musica, rendendolo accessibile a tanti e per tutto questo siete un orgoglio per Fino Mornasco”.

Un libro per i 130 anni

Per raccontare tutti questi anni è stato scritto il libro «La banda de Fin». Realizzato dal Corpo musicale con la collaborazione del Giornale di Cantù e il contributo di alcune aziende del territorio, racchiude oltre un secolo di storia della banda. Daniela Bonotto ne è stata la coordinatrice, Giuseppe Porro si è occupato delle ricerche storiche e Cristian Rullo, segretario del corpo musicale, ha dato il supporto alla redazione. Infine la copertina è stata realizzata da Michele Arlati e un gruppetto di musicanti ha contributo alla preparazione dei testi e alla scelta delle foto da inserire nel libro. Il libro è stato presentato e donato quindi ai partecipanti alla serata di sabato 29 novembre.