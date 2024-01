Corse anticipate: partenza cinque minuti prima per i bus da Asso a Erba

La rimodulazione è stata effettuata alla luce dell’analisi dei tempi di percorrenza stradale, per agevolare così le coincidenze con il treno.

Pendolari più mattinieri con il cambio di orario

Novità in vista per chi prende il treno. Sulla linea Asso - Seveso - Milano Cadorna di TreNord è stato lievemente rimodulato l’orario di partenza di alcuni bus nella tratta Asso-Erba dopo aver analizzato i tempi di percorrenza stradale fino alla stazione erbese, da dove partono i primi tre treni della mattina per Milano. La nuova tabella di marcia sarà introdotta a partire da lunedì prossimo, 29 gennaio. Ogni corsa anticiperà l’orario di 5 minuti per l’intero percorso.

Ecco come si presenteranno gli orari alle fermate

Tre le corse coinvolte nei cambiamenti. I bus in partenza da Asso avranno i seguenti orari: 5.48, 7.48 e 8.18. A seguire gli orari nelle diverse fermate: Canzo 5.51, 7.51 e 8.21; Caslino 5.57, 7.57 e 8.27; Ponte Lambro - Castelmarte 6.00, 8.00 e 8.30; Erba (arrivo) 6.06, 8.06 e 8.36. Questo permetterà ai viaggiatori di poter prendere la coincidenza con il treno in maniera più agevolata. I convogli, infatti, partiranno dalla stazione cittadina alle 6.16, 8.16 e 8.46.