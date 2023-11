Corsi Asa e Oss gratuiti per assistere le persone fragili: al via le lezioni

Stanno per partire i orsi di formazione per conseguire le qualifiche di Aasa e Oss organizzati da SkillsUp, dall'Ente di Formazione Accreditato Regione Lombardia, da Risorse Spa, Agenzia per il Lavoro, Forma.Temp, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione e KOS Group, primario gruppo sanitario italiano che opera nell’assistenza sociosanitaria e nella cronicità residenziale attraverso Anni Azzurri, particolarmente presente a Milano e in tutta la Lombardia. La partecipazione è completamente gratuita.

Le parole di Mauro Soldati

“Anche chi è alla ricerca di un’occupazione – dichiara Mauro Soldati, amministratore delegato di SkillsUp – incontra una serie di criticità per l’accesso alla Formazione per ottenere tali qualifiche, in considerazione dei costi che possono superare anche i 2.500 € e dell’impegno necessario per portare a termine i percorsi previsti, che sono di 800 ore per il corso Asa e mille ore per il corso OSS, con metà del tempo da passare in aula e metà in tirocinio. L’intesa raggiunta permette di superare il primo scoglio, quello del costo di accesso ai corsi e di attivare i necessari tirocini con KOS Group, per poi arrivare alla successiva immissione al lavoro con Risorse Spa. Si tratta di un’intesa molto interessante, perché dà risposta ad un bisogno molto concreto, determina delle prospettive e, di fatto, è davvero un’occasione da non lasciarsi sfuggire e che sarà accompagnata anche dal riconoscimento di un buono pasto per ogni giorno di lezione”.

Rimangono pochi giorni per potersi ancora iscrivere.

Quello che c'è da sapere

Per informazioni rivolgersi a SkillsUp (info@skillsup.it – tel. 02.25.56.25), che ha sede in via Ettore Ponti, 18 a Milano (quartiere Barona) dopodiché, passato un colloquio conoscitivo, si potrà accedere al corso. I posti disponibili sono limitati, 15 per il corso OSS e 15 per il corso ASA.