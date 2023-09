Corso Dae alla scuola primaria di Rogeno

Nozioni utili per la formazione e l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore semi automatico

Importante iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale

Alla scuola primaria di Rogeno si è svolto il corso di formazione e abilitazione per l’utilizzo del defibrillatore semi automatico. A promuoverlo è stata l'Amministrazione comunale ed è stato possibile grazie ai volontari della Croce verde di Bosisio Parini che hanno istruito i circa venti partecipanti sull’utilizzo del dispositivo salvavita.

Tra i partecipanti anche membri di associazione e personale scolastico

All’iniziativa hanno preso parte diversi volontari appartenenti ai gruppi sportivi e associazioni del territorio, oltre che della parrocchia; ma anche membri dell’Amministrazione comunale, dei dipendenti comunali e del personale scolastico.

A breve un corso di disostruzione pediatrica

“Un grazie ai partecipanti e ai volontari della Croce verde Bosisio Parini per questa preziosa attività – ha commentato il sindaco Matteo Redaelli – Stiamo organizzando per il prossimo periodo, sempre grazie alla convenzione in essere con Croce verde, un corso di disostruzione pediatrica dedicato alla popolazione”.