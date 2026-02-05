Corso di autodifesa femminile: torna l’iniziativa dopo il successo della prima edizione dello scorso autunno. E’ organizzato dal Comune di Albese con Cassano con Villa San Benedetto Menni (Casa delle Suore Ospedaliere) e ASD ISV Sport.

Al via dal 23 febbraio

Aperto a tutte le donne dai 14 anni in su, il corso si articola in tredici appuntamenti in programma alla palestra dell’Istituto San Vincenzo di Albese il lunedì dalle 20 alle 21.30 a partire dal 23 febbraio. Obiettivo dell’iniziativa è rendere disponibili tecniche di difesa da atti di violenza fisica e verbale, per muoversi nel mondo con più sicurezza.

“La collaborazione tra enti del territorio è di grande soddisfazione – spiegano gli organizzatori – per chi si impegna quotidianamente a dare risposta alle esigenze dei cittadini, seppur con intenti e modalità diverse. Lavorare in rete ha dunque dato i suoi frutti e gettato solide basi per nuove progettualità future. Ringraziamo gli istruttori che hanno messo a disposizione gratuitamente la propria professionalità”.

Le iscrizioni sono possibili entro mercoledì 18 febbraio con il modulo disponibile al link https://albese.ospedaliere.it/news/corsi -autodifesa-2-edizione/. La quota di tesseramento è di 8 euro per chi non ha partecipato all’edizione del 2025 ed è richiesto il Certificato Medico per Attività non agonistica obbligatorio. Informazioni: isvsport@scuolasanvincenzo.edu.it; 380 7496650.