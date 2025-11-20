Corso multidisciplinare di alta formazione in chirurgia dell’orbita all’ospedale Sant’Anna

L’alta formazione chirurgica ha portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia alcuni tra i maggiori specialisti italiani ed europei dell’orbita e della base cranica.
Due giorni di alta formazione in chirurgia
Asst Lariana ha ospitato il corso di dissezione anatomica dedicato agli approcci chirurgici endoscopico-assistiti all’orbita, una sede anatomica complessa, dove possono insorgere tumori benigni e maligni, malformazioni vascolari o metastasi provenienti da altri distretti ma che rappresenta anche un corridoio mini-invasivo per raggiungere aree profonde come la fossa cranica anteriore e media. “La chirurgia dell’orbita richiede inevitabilmente un approccio multidisciplinare, che integri le competenze di otorinolaringoiatri, neurochirurghi e maxillo-facciali – spiega il professor Paolo Battaglia, docente dell’Università dell’Insubria, primario dell’Otorinolaringoiatria al Sant’Anna e organizzatore del corso – Solo attraverso la collaborazione tra diverse specialità è possibile affrontare patologie rare e complesse garantendo al paziente il massimo livello di sicurezza e precisione”.
Docenti dall’Italia, Europa e Asia
A Como sono arrivati docenti provenienti da alcune delle principali sedi universitarie e ospedaliere italiane di Padova, Varese, Milano, Bologna, Pisa, Roma, L’Aquila, Ancona, Napoli, Salerno, San Giovanni Rotondo, a conferma del ruolo di riferimento assunto da Asst Lariana in questo settore altamente specialistico. Molto ampia anche la partecipazione internazionale dei corsisti, giunti da India, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Irlanda, Francia, Grecia e Turchia, a testimonianza dell’interesse globale verso tecniche chirurgiche sempre più raffinate e mini-invasive.