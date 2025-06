Corso XXV Aprile, serve un piano generale per la mobilità

Contestato il progetto previsto dall'Amministrazione comunale per il centro

"Un'opera senza senso"

Il progetto viabilistico previsto dall'Amministrazione comunale di Erba su corso XXV Aprile "non ha senso se non viene inserito in un contesto di pianificazione più vasta, ovvero un piano della mobilità che riguardi tutta la città e in particolare le aree centrali".

E' questo il parere del circolo ambiente "Ilaria Alpi" in merito alle problematiche che riguardano la viabilità in città.

"Secondo noi serve un piano che si concentri anzitutto sulla pedonalizzazione, con l'obiettivo di tenere fuori le auto dal centro, ovvero il contrario di quello che sta facendo la stessa Amministrazione che punta tutto sui nuovi parcheggi, come per esempio quelli in via Fiume e in via Volta, con questi ultimi che cancelleranno un parco privato di pregio, verde e alberato, determinando altro consumo di suolo. I nuovi parcheggi non faranno altro che attrarre i veicoli, quando invece l'obiettivo dovrebbe essere quello di scoraggiare le auto; bisognerebbe invece rendere le aree centrali a misura di pedoni e biciclette".

La richiesta è l'istituzione di una Ztl

Per raggiungere questi obiettivi il circolo ambiente ha ventilato la possibilità di poter istituire una Ztl - riservando l'accesso solo alle auto dei residenti in centro -, mentre per le strade un po' più esterne - come per esempio via Adua e via Leopardi - si potrebbe procedere con la limitazione a 30 km/h, con nuovi dossi e attraversamenti pedonali rialzati, agevolando nel contempo i pedoni e le bici con marciapiedi più larghi e sicuri e con nuove piste ciclabili.

"Si assecondano solamente gli interessi del mercato immobiliare"

Il circolo ambiente va dritto al punto: