Tremila No Vax in corteo a Milano ieri contro il Green Pass. In Darsena l'assalto ad un gazebo dei Cinque Stelle contro la "dittatura sanitaria"

Corteo No Vax assalta il gazebo Cinque Stelle a Milano

Corteo No Vax a Milano ieri pomeriggio: circa 3mila persone si sono radunate gridando slogan come “Draghi assassino", "Giù le mani dai bambini", "Green pass fascio", e “La pandemia è un pretesto per toglierci la libertà" e protestando contro il Green Pass. I più esagitati, una volta giunti in Darsena, hanno assaltato un gazebo elettorale dei Cinque Stelle, considerati evidentemente "corresponsabili" di quella che considerano l'istituzione di una "dittatura sanitaria". Fortunatamente non si registrano feriti.

"Assaltati da alcuni facinorosi"

Ha diffuso sui social alcune eloquenti immagini di quei concitati momenti la candidata sindaco per il Comune di Milano dei Cinque Stelle Layla Pavone, che ha commentato: "Oggi pomeriggio un nostro gazebo in Darsena per le raccolte firme è stato assaltato da alcuni facinorosi che protestavano contro il Greenpass.Sono costernata e amareggiata per ciò che accaduto, la violenza non è nel dna di Milano. Esprimo profonda vicinanza agli attivisti del MoVimento 5 Stelle vittime di tale inciviltà".

La solidarietà del Pd: "Atto violento, incivile e ingiustificabile"

Solidarietà è giunta anche dal Pd. Così il segretario metropolitano Silvia Roggiani: "Un atto violento, incivile e ingiustificabile. Agli attivisti che sono stati assaliti, mentre erano in strada per confrontarsi con le cittadine e i cittadini, tutta la nostra solidarietà. Parlano di dittatura, restrizioni e poi sono responsabili di azioni che nulla hanno a che vedere col vivere civile e democratico. Ci auguriamo davvero di non dover più assistere a scene così indegne".