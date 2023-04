Si avvicina sempre più il weekend pasquale e tanti sono ancora indecisi sul da farsi: classica grigliata con amici o famiglia? Gita fuori porta? Oppure evento sul territorio? Se avete scelto quest'ultimo ecco a voi un elenco di tutti gli eventi degni di nota in provincia di Como a per il fine settimana "lungo" di Pasqua e Pasquetta.

Cosa fare a Pasqua e Pasquetta: tutti gli eventi in provincia di Como

Ecco gli eventi da sabato 8 a lunedì 10 aprile sul Comasco:

Piccoli schermitori

Como: 8 aprile alle 14. Laboratorio didattico al Castello Baradello. Ogni secondo sabato del mese il Castel Baradello apre le sue antiche porte ai più piccoli, per diventare un luogo di divertimento, sperimentazione, libertà e… magia!

Caccia al tesoro al museo

Como: 8 aprile alle 15. Laboratorio didattico al Museo della Seta. Il Museo della Seta vuole festeggiare l'arrivo della Pasqua insieme a voi con una caccia al tesoro dedicata ai suoi piccoli visitatori. Un pomeriggio di indovinelli, giochi e prove per imparare divertendosi. Prenotazione obbligatoria allo 031 303180 0 scrivendo una mail a prenota@museosetacomo.com.

Palazzo Beauharnais e il borgo storico di Pusiano

Pusiano: 8 aprile alle 15. Visita Guidata a Palazzo Beaurnhais. Vi proponiamo un’inedita visita pomeridiana del centro storico di Pusiano e del maestoso Palazzo Carpani Beauharnais, alla scoperta di un suggestivo angolo di Brianza, talmente affascinante da essere diventato nella storia una vera e propria meta internazionale. Per l’occasione, sarete condotti in un “percorso” a ritroso, dall’inizio del ‘900 ai primi decenni del ‘500, e vi faremo conoscere personaggi storici, politici, artisti, mistici… per comprendere i motivi per cui il piccolo borgo di Pusiano, oggi poco conosciuto, sia stato un luogo davvero famoso nel mondo. Prenotazione obbligatoria al sito dedicato oppure telefonando al 338 3090011.

Crociere di Pasqua da Bellagio

Bellagio: 9 aprile alle 14.30. Visita Guidata. Una piccola indimenticabile crociera con guida per ammirare i magnifici paesaggi, le ville storiche, i giardini famosi in tutto il mondo dalla

prpspettiva più emozionante, nella zona più bella del Lago di Como. Prenotazione obbligatoria al sito dedicato o scrivendo una mail a info@slowlakecomo.com.

Villa Bernasconi

Cernobbio: Pasqua e Pasquetta al museo. Il Museo di Villa Bernasconi sarà aperto regolarmente nel periodo pasquale da venerdì 7 a lunedì 10 aprile 2023, dalle 10 alle ore 18.

“Plinio Effetto Serra. Artwork by Vanni Cuoghi" - Sarà visitabile la mostra a cura di Aldo Premoli, che il Comune di Cernobbio ha dedicato alle celebrazioni del Bimillenario di Plinio. La natura, come scenografia, è il pensiero che ha condotto l’artista e il curatore nell’ideazione di un bosco artificiale, un’installazione site specific nella hall della villa con elementi botanici ricostruiti come grandi quinte teatrali, a loro volta immersi in una serra verde progettata dal flower designer Matteo Bernasconi: come in una leggera brezza, le foglie si muovono danzando e scendono dal soffitto leggere, fino ad incorniciare la scultura, abbracciandola e dandole risalto.

"Un pianista in Villa" - A Pasqua e a Pasquetta, dalle 10 alle 12.30 i visitatori del museo saranno accolti ed allietati dalle note suonate dal pianista Sergio Guatterini.

Villa del Grumello

Cernobbio: lunedì 10 aprile (giorno di Pasquetta), il Parco del Grumello è teatro della consueta e sempre molto partecipata Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani, che quest’anno Associazione Villa del Grumello dedica alla figura di Plinio in occasione del bimillenario dalla nascita. La caccia al tesoro, appuntamento annuale molto partecipato, è dedicato ai bambini (dai 6 anni in su) e alle loro famiglie per avvicinarli in modo ludico e gioioso all'immenso patrimonio botanico, artistico e culturale nazionale così come a quello custodito nel Parco di Villa Grumello. Un viaggio nella biodiversità del Parco attraverso i sensi e con la curiosità di conoscenza che ha animato Plinio Il Vecchio lungo la sua vita, come si riflette nei 37 libri della sua “Naturalis Historia”. Un’occasione di gioco e di condivisone per allenare, come Plinio, uno sguardo ecosistemico sul mondo e una sensibilità verso la cura e il rispetto dell’ambiente nella sua affascinante complessità. Per partecipare è richiesta l’iscrizione a questo link ed è possibile partecipare a squadre – in diverse fasce orarie - con il costo di euro 20 a gruppo e con la presenza di almeno un adulto per ogni gruppo.

Castello Baradello

Como: dall'8 aprile al 10 aprile. Visita Guidata. Il Castel Baradello è il simbolo di Como e uno dei monumenti storici più importanti dell’area del Lago di Como, a soli 50 minuti da Milano. Situato all'interno del Parco Regionale Spina Verde, costruito dall’Imperatore Federico Barbarossa e situato in una posizione strategica e spettacolare, domina dall’alto la Città e il primo bacino del Lago. La sua visita è un’esperienza indimenticabile, un’incredibile immersione nella storia, nella natura e nell’anima del territorio. Prenotazione consigliata al link dedicato.

I mercatini in città

Como: dal 6 al 10 aprile. Fiera di Pasqua Tradizionale appuntamento lungo le mura cittadine, da viale Battisti a viale Varese.

Pic-nic al Parco delle Groane

Infine, se avete deciso di concedervi un pranzo o una merenda conviviale nella natura al Parco delle Groane, o in qualsiasi altra zona boschiva, ecco alcuni consigli e alcune regole da rispettare.