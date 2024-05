Cosmic all in one: una serata fra moda, gusto e benessere

Cosmic all in one, una fashion night per rafforzare il concept di percorso multisensoriale per i propri clienti: non solo moda con il Gruppo Coiter di Anzano del Parco

Giovedì 9 maggio, dalle 20, Gruppo Moda Coiter propone Cosmic all in one-Fashion Night. Un evento pensato per rafforzare il concept del Gruppo che non si limita più ad essere legato solo all’abbigliamento ma allarga i suoi orizzonti legando il concetto di moda a quello di benessere a 360 gradi. Quello che Coiter propone oggi al cliente è un percorso multisensoriale dove moda, gusto e benessere si fondono insieme.

Il programma

Cocktail di benvenuto accompagnato da Sassofonista Seravalli Live Sax e inizia la presentazione delle novità del gruppo: Dentai Hub offre un’esperienza odontoiatrica come nessun’altra prima d’ora. Non è solo un luogo dove trovare un servizio d’eccellenza su misura per ogni membro della famiglia, ma anche un luogo dove fermarsi, rilassarsi e parlare. Quando non ci sarà attività clinica, l’ampio salone al piano terra si tramuterà in un bellissimo spazio polifunzionale, caratterizzato da diversi salotti, orientato all’organizzazione di eventi e di momenti di convivialità con la comunità, diventando un vero e proprio punto di riferimento nel territorio. Pelletteria Rossi: un nuovo negozio di pelletteria di pluriennale esperienza, brand conosciuto ed affermato nel nostro territorio con marchi internazionali per borse, valigie e accessori in pelle.

A seguire, presentazione collezioni Spring Summer 2024, intrattenimento con musica dal vivo con la band Noxout-Cover band, dj set a seguire, street food per gli ospiti ed esposizione auto Gruppo Serratore e Super Car.