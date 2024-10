Cottarelli strappa applausi: dati, curiosità e retroscena dell'esperienza romana "Dentro il palazzo"

Snocciola dati e sfodera ironia, abbina competenza evidente e retroscena gustosi: Carlo Cottarelli strappa applausi a Olgiate Comasco.

Cottarelli ospite dell'Università degli adulti

Alternanza di applausi e domande: così l’affollato auditorium del Medioevo ha accolto Carlo Cottarelli, ospite giovedì 3 ottobre dell’Università degli adulti. Il professore, già al servizio del Fondo monetario internazionale, commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica nel Governo Letta (2013), eletto senatore alle Elezioni del 2022 per poi dimettersi, ha presentato il suo libro "Dentro il palazzo".

I retroscena "Dentro il palazzo"

Cottarelli ha raccontato curiosità esilaranti e retroscena sulla sua esperienza di presidente incaricato di formare un Governo tecnico e di senatore che ha scelto di abbandonare non solo l’esperienza politica ma anche un vero e proprio fiume di benefit. L'incipit, gustoso, ricordando la sorpresa della telefonata ricevuta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una telefonata all'origine di quello, come l'ha definito Cottarelli, "stranissimo episodio della mia vita e della politica italiana in cui per quattro giorni sono stato presidente incaricato di formare un Governo tecnico". La sorpresa della richiesta di Mattarella e l'esigenza di condividere immediatamente la novità con la moglie. "La prima cosa che ho fatto, dopo la telefonata con cui Mattarella mi ha chiesto di formare un nuovo Governo, è stata quella di telefonare a mia moglie. Lei era a Washington. La sua reazione: “Vacanze rovinate...”.

I vantaggi "romani"

Senza peli sulla lingua il passaggio del professore sui vantaggi di chi siede in Parlamento. "Io mi sono dimesso. Ma perché la gente rimane lì? Lo stipendio non è per niente male. Vi ricordate quando l’onorevole Fassino, qualche mese fa, sventolò il suo cedolino in Parlamento? Disse che lo stipendio era buono ma niente di eccezionale: 4.500 euro netti al mese. Col cavolo! Sono circa 12.000 euro netti al messi, perché ai 4.500 euro devi aggiungere una serie di indennità esentasse. Spesso si sente dire che, però, bisogna dare un contributo al partito: io davo 1.500 euro al mese al Pd, ma non venivano dai miei 12.000 euro, ma da un altro fondo per le spese rendicontabili...". E poi via con gli esempi di benefit come i trasporti, in particolare i voli gratis "anche per andare in vacanza, ma che io non ho mai usato....".

La lezione a difesa della democrazia

La morale dell'intervento di Cottarelli? L'ospite d'eccezione, anche in risposta alle numerose sollecitazioni emerse tra il pubblico (200 persone presenti), ha spronato ogni cittadino, nel suo piccolo, ad agire da moralizzatore, contro la disaffezione nei confronti della gestione della cosa pubblica e per salvaguardare la democrazia. Un compito che l’ex senatore porta avanti col suo programma formativo nelle scuole superiori italiane.

La fede nerazzurra e il progetto Interspac

Tra le confessioni di Cottarelli, anche quella di essersi dovuto trattenere dal confermare la sua fede interista nel momento in cui, a Roma, un capannello di giornalisti lo tartassava di domande in qualità di presidente incaricato di formare un Governo tecnico. "Non potevo rispondere ad alcuna domanda. A un certo punto un giornalista mi chiese se fosse vero che ero tifoso dell'Inter... Mi sentii come San Pietro mentre rinnegava Gesù, ma non risposi nemmeno a quella domanda, altrimenti avrei dovuto rispondere anche a tutte le altre...". Cottarelli, già attivo col progetto Interspac per un eventuale azionariato popolare a sostegno proprio della società calcistica nerazzurra, ha confermato che uno spiraglio per portarlo avanti c'è. "Dalla famiglia Zhang (fino a pochi mesi fa proprietaria dell'Inter, Ndr) c'era chiusura totale. Con la nuova proprietà, invece, potrebbe esserci interesse. Attendo per poterne riparlare. Ma con tutto ciò che è successo negli ultimi giorni (riferimento agli arresti e alle indagini sugli ultras del tifo organizzato interista e milanista, Ndr) i tempi si allungheranno ancora".