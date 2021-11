il punto

L'Agenzia sta lavorando con le Asst dei territori per aumentare la capacità.

Covid, boom di richieste di tampone in ambito scolastico: Ats corre ai ripari.

In riferimento all’avvio del nuovo Protocollo scolastico delle quarantene, ATS fa sapere che "si sta registrando un significativo incremento delle richieste del numero di tamponi per la sorveglianza attiva dei contatti scolastici, necessari per consentire il regolare svolgimento in presenza delle attività didattiche".

"Ad oggi, la capacità di erogazione da parte delle ASST supera complessivamente i 1600 tamponi al giorno sul nostro territorio, tuttavia il repentino incremento che si sta osservando nella richiesta in ambito scolastico, sta determinando criticità puntuali, con possibili disallineamenti temporali dei tamponi di sorveglianza (T0 – T5), che potrebbero essere proposti in alcune situazioni oltre le 48 ore dal contatto con il caso positivo, come indicativamente previsto dal Protocollo ministeriale" prosegue la nota.

ATS Insubria si è già attivata per garantire, con il coinvolgimento delle ASST territorialmente competenti, un ulteriore incremento della disponibilità di erogazione dei tamponi di sorveglianza, in coerenza con le aumentate necessità di testing emergenti in ambito scolastico, da mettere in relazione al progressivo aumento dei casi di positività tra i più giovani.

"In tale contesto, si invitano inoltre genitori e scuole ad evitare la pratica dell’autopresentazione presso i punti di erogazione tamponi ospedalieri, rispettando gli appuntamenti fissati dalle ASST, per non determinare un ulteriore sovraccarico organizzativo nella esecuzione e nella refertazione dei tamponi, specie in questa fase di recrudescenza epidemica" conclude Ats.