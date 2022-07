Covid e caldo record, Areu in affanno: a Varese, Como e Lecco in media 150 chiamate in più al giorno.

Dal mese di giugno 2022 le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU) di AREU Lombardia stanno registrando un incremento del numero di richieste di soccorso sanitario più elevate rispetto a quelle osservate durante lo stesso periodo degli anni 2019-2020-2021.

Numeri alla mano, la situazione è evidente su tutto il territorio regionale: nelle province di Varese, Como e Lecco si è passati da una media di 550 chiamate di soccorso giornaliere alle 700 dei mesi di giugno e luglio 2022. La situazione non è diversa nelle altre zone della Regione: a Milano, Monza e Brianza si è passati da 1500 a 1800 chiamate al dì, a Bergamo, Brescia e Sondrio da 700 a 850 al giorno e nelle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova da 500 a 600 al giorno.