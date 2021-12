modifiche di organizzazione

Per evitare sovrapposizioni con la campagna vaccinale dei bambini.

A partire da sabato 18 dicembre 2021 il Punto Tamponi di via Napoleona sarà chiuso il sabato e l’attività verrà svolta a Cantù.

Covid, il punto tamponi di via Napoleona il sabato si sposta a Cantù

"La riorganizzazione dell’attività è legata ad evitare interferenze con l’avvio della campagna vaccinale per i bambini che a Como viene svolta nella medesima area - spiegano da Asst Lariana - L’accesso come detto avviene attraverso il contatto del proprio medico o pediatra che potrà prenotare il tampone diagnostico per accertare l'eventuale infezione da Sars-Cov2, valutando anche la tempistica più opportuna per l’esecuzione del test oppure potrà fornirà il link per effettuare la prenotazione direttamente attraverso l’apposito portale".

L’accesso libero è consentito solo ed esclusivamente a chi necessitasse di un tampone a pagamento che può essere effettuato a Como, in via Napoleona e a Menaggio. Il pagamento dovrà essere obbligatoriamente effettuato o con Bancomat o con Carta di credito e non saranno pertanto ammessi pagamenti in contante.

Dove: il Punto Tamponi di via Napoleona sarà aperto dalle 8 alle 13.30 dal lunedì al venerdì; il Punto Tamponi a Cantù in via Martiri di Nassirya dalle ore 8.30 alle 13 dal lunedì al sabato (non si effettuano tamponi in solvenza); il Punto Tamponi di Menaggio, all’interno del parco dell’ospedale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12. (tamponi in solvenza ad accesso libero); il Punto Tamponi ad Olgiate Comasco, nella piazza del Mercato è attivo il martedì dalle 14.00 alle 15.30 (non si effettuano tamponi in solvenza).

Come: In tutti i punti tampone il test viene eseguito dal personale in modalità drive-through e pertanto è obbligatorio presentarsi in auto.