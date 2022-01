Covid, il punto tamponi di via San Giuseppe s'ingrandisce. Molteni: "A breve un drive through"

la novità

Tante le richieste di test in città e l'amministrazione si è mossa per velocizzare e aumentare l'offerta.

Grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e la partecipata Canturina Servizi Territoriali S.p.A., il Centro Comunale per Tamponi Rapidi di via San Giuseppe godrà, a breve di un ulteriore ampliamento: la realizzazione del servizio Drive Through, con il posizionamento delle strutture dedicate nel parcheggio soprastante l’Hub e la Farmacia Comunale.

Covid, il punto tamponi di via San Giuseppe s'ingrandisce

“Ormai il ritmo al quale vengono somministrati i Test Antigenici Rapidi è pressante: parliamo di circa 400 tamponi al giorno nel solo Centro Comunale. Prendendo in considerazione anche il Punto di via Nassiriya, il quadro si fa quanto mai complesso: è necessario garantire un servizio celere e di qualità ai cittadini. In quest’ottica, l’ampliamento dell’offerta in via San Giuseppe diventa la risposta concreta ad una reale necessità che tutti noi canturini abbiamo toccato con mano proprio in questi giorni”, spiega il Vice Sindaco, Giuseppe Molteni.

Numerose le istanze avanzate in ambito scolastico, raccolte dall’assessore Isabella Girgi, per la realizzazione di una struttura dedicata che possa accorciare i tempi di somministrazione dei tamponi e, di conseguenza, garantire sia diagnosi certe in tempi brevi, sia un rapido rientro in caso di negatività.

“Il Centro è ormai attivo a pieno ritmo, per questa ragione, con una "task force" composta dalla CapoServizio, Dott.ssa Erriquez, il Vicesindaco, Dott. Molteni e il Dirigente Area Tecnica, Arch. Noseda, stiamo progettando il centro "drive through” con l’obiettivo di snellire l’accumulo di utenti in attesa di tampone, cosa ormai comune a tutte le farmacie e tutti i centri in Italia ed in Europa. Il progetto, che è in fase di studio avanzato, potrebbe vedere la luce entro fine mese. Al momento, l'idea è quella di riservare il "drive through" agli studenti e al personale scolastico”, dichiara l’Amministratore Unico di Canturina Servizi Territoriali S.p.A, Marco Bizzozero.

Il servizio Drive Through, che prevede la somministrazione del test direttamente a bordo del proprio veicolo, si inserisce in un più ampio progetto che ha previsto, tra le altre azioni, il raddoppio degli operatori sanitari - da uno a due - grazie alla creazione di un secondo accesso ai locali di via San Giuseppe e l’estensione dell’orario di apertura.

“Hanno concorso al successo del Centro Tamponi una serie di dettagli di non poco conto: dalla scelta del luogo, di facile accesso e comodamente raggiungibile dalla maggior parte della popolazione, al servizio erogato, che garantisce in 15 minuti l’esito dell’esame, sino al personale altamente qualificato impiegato, che colgo l’occasione per ringraziare, ancora una volta, insieme all’Amministratore di Canturina Servizi, Marco Bizzozero”, conclude Molteni.

Si ricorda che il Punto Tamponi Rapidi di via San Giuseppe, accessibile solo a persone asintomatiche su prenotazione al link https:// farmaciecomunalicantu.setmore.com/, è operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 19.00. Il sabato dalle ore 8.30 alle 18.30.

Foto inaugurazione