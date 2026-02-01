Due parrucchiere e un’iniziativa di cuore: capelli in dono alle vittime di Crans-Montana

Capelli in dono alle vittime della tragedia di Crans-Montana: serviranno per realizzare parrucche.

Iniziativa solidale per le vittime di Crans-Montana

Barbara Quadrelli e Angela Casillo, due amiche che gestiscono un negozio di parrucchiere, non ci hanno pensato un attimo e, spinte dal desiderio di aiutare, hanno lanciato l’iniziativa di solidarietà. Barbara, di Lurago Marinone, e Angela, residente a Bregnano, sono le titolari di “Modacapelli”, in via Mentana a Como. “Ci ha contattato un’associazione svizzera chiedendoci la disponibilità a tagliare i capelli a quanti vogliono dare una mano ai giovani e alle ragazze coinvolte nel rogo che hanno bisogno di avere delle parrucche – spiegano – Non abbiamo avuto neppure la necessità di pensarci. Ci siamo rese disponibili fin da subito”.

Decine di richieste

Nell’arco di pochi giorni sono arrivate tantissime adesioni. “In poco più di una settimana abbiamo tagliato i capelli a 25 ragazze: quelle che hanno aderito all’iniziativa sono tutte molto giovani. Hanno 16, 18 anni. Al massimo, 20. E questo ci ha fatto davvero emozionare. Ad altre cinque taglieremo i capelli nei prossimi giorni”. Le due parrucchiere hanno deciso che porteranno avanti l’iniziativa anche durante tutta la prossima settimana.

Prenotazioni ancora aperte

“Non escludiamo di avere altre prenotazioni – precisano – Sono per lo più donne perché sono loro ad avere i capelli più lunghi”. Seppur con l’intento di dare un aiuto concreto ai giovani coinvolti nell’incendio, resta il grande sacrificio per chi sceglie di donare. “Dobbiamo tagliare almeno venti o trenta centimetri di capelli – proseguono – Ci è stato chiesto di fare una coda per ciascun taglio e di metterle in una scatola”. Angela e Barbara proseguiranno fino al 10 febbraio. “Metteremo poi tutte le trecce in un pacco che spediremo all’associazione che ci ha contattato. Sarà questo sodalizio a provvedere alla consegna a chi si dovrà occupare di creare le parrucche”. Proprio per il gesto solidale che l’azione porta con sé, il taglio dei capelli è gratuito. Ma non solo: le due amiche parrucchiere faranno gratuitamente a ciascun volontario anche lo shampoo e la piega. Chi aderisce al progetto porta con sé la consapevolezza di aver fatto un gesto di amore verso chi ha bisogno di una parrucca. Grazie alla bravura e alla preparazione di Angela e Barbara, inoltre, potranno tornare a casa con un’acconciatura a regola d’arte. Come detto, sebbene sia tutto gratuito, è necessaria una prenotazione in modo che le titolari possano organizzare al meglio gli appuntamenti della giornata. “Modacapelli” si trova in via Mentana a Como. Per il taglio: 031-240904.