“Creatività con la natura”: uno speciale laboratorio di Natale

“Creatività con la natura”. Questo il titolo del laboratorio di Natale organizzato dall’assessorato ai Servizi Sociali e dall’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Inverigo.

Un laboratorio speciale

Doppio appuntamento per i bambini. Un laboratorio speciale: la magia del Natale prende vita con ciò che la natura ci regala. Insieme sarà possibile realizzare decorazioni, piccoli mondi e un ricordo da portare a casa per ricreare l’atmosfera natalizia anche lì. Verrà addobbato l’Albero dei Desideri e ci sarà la possibilità di trascorrere un pomeriggio speciale tra profumo di legno, pigne e fantasia.

Doppio appuntamento per i bambini

Le date da segnare sul calendario sono quelle di venerdì 12 dicembre e venerdì 19 dicembre. Gli incontri saranno in biblioteca dalle 16 alle 18. Il primo riservato a bimbi dai 3 ai 6 anni accompagnati da un adulto, il secondo per bimbi dai 6 agli 11 anni. L’evento sarà su prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per iscrizioni contattare servizi.sociali@comune.inverigo.co.it oppure il numero 031/3594240.