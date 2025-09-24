Crescono i Punto Poste Casa&Famiglia a Como e provincia

Tra i servizi per le famiglie offerti presso corner e sportelli dedicati in 9 uffici postali comaschi anche Luce e gas che, a due anni e mezzo dal lancio, ha tagliato il traguardo di 900mila contratti.

Cresce la presenza degli spazi Punto Poste Casa &Famiglia negli uffici postali della provincia di Como.

Punto Poste Casa&Famiglia

Ai due già presenti in città – Como Gallio e Como 4 – si aggiunge Como 2 e in provincia oltre alle sedi di Cantù, Erba, Mariano Comense, Olgiate Comasco e Lomazzo è stato attivato un punto ad Appiano Gentile. Punto Poste Casa&Famiglia è un servizio dedicato alle famiglie per favorire la relazione, semplificare l’accesso ai servizi e offrire una gamma di prodotti modulati per diverse necessità. Nei Punto Poste Casa & Famiglia della provincia di Como sono disponibili le offerte di telefonia, sia mobile sia per la casa, si possono richiedere strumenti di pagamento quali la PostePay Evolution e sottoscrivere una polizza Rca Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose. È possibile, inoltre, richiedere anche tutti i prodotti tipici del risparmio postale (Libretto di Risparmio e Buono Fruttifero Postale). Inoltre, è possibile trovare soluzioni dedicate per la fornitura di luce e gas. A due anni e mezzo dal lancio dell’offerta luce e gas, le utenze domestiche sfiorano i 900mila clienti assegnando a Poste un ruolo di riferimento per le famiglie italiane. L’energia elettrica proviene al 100% da fonti rinnovabili, grazie all’acquisto di energia certificata dà garanzie di origine del Gse e per il gas è prevista la compensazione, ovvero l’acquisto di crediti di CO2 equivalenti alle emissioni dei clienti gas di Poste Energia, nell’ambito della partecipazione a progetti internazionali.

Prenotazioni anche tramite app

Si ricorda che presso tutti gli uffici è possibile prenotare un appuntamento al numero telefonico 06-45264526 oppure tramite l’App Ufficio Postale per riservare il proprio accesso. Cliccando sul tasto “prenota ticket” è possibile verificare in tempo reale il numero di clienti in attesa e scegliere tra l’opzione “Mettiti in fila” o “prenota turno ” per eseguire l’operazione in un momento successivo. Se si sceglie l’opzione “Mettiti in fila” l’applicazione genererà automaticamente un numero di chiamata che comprende l’indicazione dei clienti in attesa in quel momento e dell’ultimo numero chiamato. Sarà la stessa App a indicare al cliente, con una notifica, il momento in cui avvicinarsi ed entrare nell’Ufficio postale.

Con l’opzione “Prenota turno” invece il cittadino selezionerà il tipo di servizio richiesto (Bollettini, Telefonia e Carte, Spedizioni, Polizze Rc Auto e SPID), il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione.