Crevenna, il parco comunale intitolato a Cristina Mazzotti

Un gesto simbolico per sensibilizzare le nuove generazioni

Un messaggio di legalità e consapevolezza

Il parco comunale di via Ugo Foscolo nella frazione di Crevenna, a Erba, sarà dedicato a Cristina Mazzotti la giovane rapita e uccisa nel 1975 mentre faceva ritorno nella sua casa di Eupilio in una sera di fine giugno insieme al fidanzato e a un'amica. La scelta effettuata dall'Amministrazione comunale è un modo per trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di legalità e di consapevolezza.

Invito a partecipare all'intera cittadinanza

La cerimonia di intitolazione del parco a Cristina Mazzotti e a tutti i martiri della mafia si terrà sabato 24 maggio alle 11, in via Ugo Foscolo.

In caso di maltempo il taglio del nastro sarà rinviato a sabato 31 maggio, sempre alle 11.