Novità 2025: a Erba, nella frazione di Crevenna verrà realizzato un gigantesco allestimento sul sagrato della chiesa, con sei quadri biblici. Ancora una volta gli artigiani crevennesi sapranno stupire tutti i visitatori

Un appuntamento che si rinnova da vent’anni

Dal prossimo 8 dicembre Crevenna torna a essere “borgo dei presepi”, come ormai da vent’anni a questa parte, nonostante le innegabili difficoltà legate al cantiere in corso a Villa Ceriani. Un appuntamento tradizionale e attesissimo, che si rinnova dunque anche quest’anno, grazie alla determinazione del vicario parrocchiale, don Ettore Dubini, di Angelo Garofoli e tutti i presepisti, unita alla disponibilità dell’impresa Promedil, che sta eseguendo i lavori, con la collaborazione del Comune di Erba.

Ingresso da via Monte Palanzone

Ci saranno alcune condizioni per l’accesso dei visitatori al grande presepe a causa dei lavori: ingresso e uscita avverranno da via Monte Palanzone, sul fianco della villa e, novità, l’accesso sarà limitato ai soli pomeriggi. A questo si aggiunge che, pur con rammarico, si sconsiglia la visita a persone con disabilità fisiche, per l’esiguità del passaggio.

Sei episodi biblici in una maxi struttura

Oltre alla Natività inserita nel contesto di una corte contadina brianzola con congegni che animano le centinaia di figure presenti, quest’anno ci sarà anche una grande novità: un gigantesco allestimento sul sagrato della chiesa. Una struttura in legno di circa 150 metri quadrati, che racchiuderà sei scene di episodi biblici e che si intitolerà “La più grande storia mai raccontata”, visitabile dall’8 dicembre al 18 gennaio.