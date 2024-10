CRI Triangolo Lariano cerca volontari: in partenza il nuovo corso

Il comitato Triangolo Lariano della Croce Rossa Italiana cerca volontari: da quasi un secolo il sodalizio con sede ad Asso è presente sul territorio e garantisce assistenza sanitaria ai cittadini, ma i servizi da effettuare sono sempre di più e dunque l’attuale organico di volontari non è più sufficiente.

Sempre più servizi da effettuare

"La popolazione ci richiede diverse, crescenti e nuove necessità - spiegano dal gruppo guidato dal presidente Stefano Granata - Abbiamo bisogno di inserire altre persone disponibili a impegnare il loro tempo libero al servizio del prossimo. Potranno avvicinarsi alla Croce Rossa per scegliere di stare accanto a chi soffre, ha problemi di salute, ha bisogno di essere trasportato in strutture sanitarie o vive in condizioni difficili".

La Croce Rossa, infatti, non è solamente l’ambulanza che si sente sfrecciare a sirene spiegate per prestare soccorso nel caso di incidenti: l’emergenza-urgenza è solamente uno dei tanti servizi offerti dal sodalizio.

"C’è il trasporto di persone verso le strutture ospedaliere o di disabili ai centri specializzati, l’attività di protezione civile ma anche i corsi di formazione per operatori scolastici o aziende. Ci adoperiamo per raccogliere e distribuire generi di prima necessità ai bisognosi, ai nuovi poveri, colpiti dall’attuale profonda crisi economica e sociale. Svolgiamo anche servizi di assistenza all’Autodromo di Monza, allo stadio San Siro per le partite di Inter e Milan e per i concerti anche in Ippodromo".

Una mole di lavoro, insomma, che richiede la disponibilità di tante persone chiamate a vivere esperienze altamente gratificanti. La ricompensa? "Non è certamente materiale, ma quanto vale il sorriso di un bambino soccorso o il “grazie” sincero di una persona anziana aiutata in un momento di difficoltà? Sono richieste, quindi, qualità umane notevoli ma anche tanto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. E’ un impegno che deve essere preso con estrema serietà, perciò è fondamentale una preparazione adeguata così da garantire interventi efficaci e professionali".

Corso volontari da novembre

Per assicurare una formazione adeguata a tutti i volontari, il comitato Triangolo Lariano della Croce Rossa organizza un corso di preparazione tenuto da personale qualificato nonché volontario anch’esso.

Lunedì 28 ottobre alle 20.30 tutti gli interessati sono invitati alla serata di presentazione, che si terrà nella sala consiliare del Comune di Asso. L’incontro sarà un’occasione per conoscere meglio le attività e i servizi forniti dal sodalizio ai cittadini del Triangolo lariano. Per informazioni: Giuseppe direttore del corso (3389222323) oppure Luca consigliere giovani (3335372497) o ancora la mail triangololariano@cri.it.

Il corso, poi, inizierà lunedì 4 novembre: le lezioni si terranno nella sede del comitato, in presenza, il lunedì e il giovedì dalle 20.30. Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale Gaia all’indirizzo www.gaia.cri.it entro sabato 2 novembre. Per essere sempre informati sulle attività che il comitato svolge sul territorio e richiedere qualsiasi informazione, si possono consultare il sito web dell’associazione (www.critriangololariano.cri.it) e le pagine social del sodalizio (Facebook e Instagram).