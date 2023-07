Cricket che passione: a Binago il don insegna il suo sport ai più giovani.

Cricket che passione: a Binago il don insegna il suo sport ai più giovani

Cricket che passione: il prete venuto da lontano porta in dote fede, conforto per le anime, ma anche abilità per uno sport che a queste latitudini non ha ancora grande appeal. Così, dall’India, suo Paese di origine, don Jojin Elanjickal ha portato nei territori della comunità pastorale San Giuseppe di Binago questo particolare gioco, praticato con mazza, palla e guantone. Una disciplina nata in Inghilterra e praticata, oltre che nel Paese di origine, principalmente nei territori del Commonwealth: Bangladesh, India, Sri Lanka, Pakistan, Galles, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Zimbabwe.

Quello sport al quale il sacerdote gioca fin da bambino e che tutt’ora non manca di praticare al campo dell’oratorio di Binago, ha fatto breccia anche tra giovani e giovanissimi che frequentano le attività estive. "In Italia è poco praticato, ma grazie al fatto che ogni tanto giochiamo al campo di Binago, alcuni genitori si sono incuriositi e hanno proposto di sperimentare un laboratorio" ha raccontato.

L’intervista integrale sul Giornale di Olgiate da sabato 1° luglio 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui