Cristian Zambuto è il nuovo coordinatore infermieristico del Ps al Sant’Anna

Da oggi, giovedì 16 gennaio, Cristian Zambuto ha assunto l’incarico di coordinatore infermieristico del Pronto soccorso generale e pediatrico all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Incarico a Zambuto, i saluti di Musumeci

La dottoressa Eliana Musumeci, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi due anni, proseguirà la sua attività in Asst Lariana con un incarico di funzione alla Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie come responsabile della gestione del personale del comparto sociosanitario. “Ringrazio la dottoressa Soncin (Manuela Soncin, dirigente della struttura complessa Dapss) e il dottor Vaghini (Giovanni Vaghini, responsabile Dapss della piattaforma produttiva urgenza emergenza-AREU) per l’impegno e la dedizione assicurate nel coordinare il nostro lavoro quotidiano” sottolinea Musumeci che esprime “piena gratitudine per il percorso condiviso con gli infermieri, gli operatori socio sanitari, i medici e tutto il personale che si interfaccia giornalmente con il mondo del Pronto Soccorso” e augura “un grande in bocca al lupo al mio successore Cristian”. Trentasei anni, laurea in Infermieristica, doppio master in Infermieristica Legale e Forense e in Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie, il dottor Zambuto è nella squadra di Asst Lariana dal 2012 e lavora nel Pronto Soccorso dal 2017.

Così come previsto dalla riorganizzazione avviata a fine dicembre, il dottor Zambuto sarà affiancato da un secondo coordinatore in modo da assicurare una presenza costante e continua nel Pronto soccorso. Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane. “L’obiettivo è ottimizzare l’assistenza ai pazienti, migliorando i tempi di permanenza e riducendo il più possibile l’attesa” sottolinea la dottoressa Soncin.